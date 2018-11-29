Новая газетастать со–
участником

ФСБ отчиталась об убийстве в Кабардино-Балкарии боевиков, готовивших нападения на силовиков

Общество

3
 

В Кабардино-Балкарии убили трех человек, которые, по данным правоохранителей, принадлежали к религиозно-экстремистской ячейке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ). 

По информации правоохранителей, организация готовила убийства силовиков и бизнесменов. Одного члена ячейки задержали. Операция проходила в Майском районе Кабардино-Балкарии.

При задержании, сообщили в ФСБ, боевики оказали сопротивление. У них были изъяты «средства поражения» и оружие. 

В Следственном комитете (СК) отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК) и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). 

В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия и устанавливают личности предполагаемых боевиков, сообщили в СК. 

Теги:
фсб, em, кабардино-балкария
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera