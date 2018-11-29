Вице-спикер Госдумы Лебедев оказался в Майами во время региональной недели

Зампред Госдумы и сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографии из Майами, сопроводив их подписью «Miami, можно только влюбиться!». При этом, судя по графику Госдумы, с 26 ноября по 2 декабря идет региональная неделя, во время которой парламентарии должны отправиться в свои избирательные округа и принимать там граждан.

Скриншот со страницы Лебедева в Facebook

Пост вице-спикера прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, который с 2014 года находится под санкциями США: «Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее».

«Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать))))»,— ответил ему Лебедев.

Позже пост Лебедева про Майами исчез с его страницы.