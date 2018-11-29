В ФРГ началось расследование в отношении трех сотрудников Siemens из-за поставок газовых турбин в Крым

Прокуратура Гамбурга в мае начала расследование по делу о поставках газовых турбин Siemens в Крым в отношении трех сотрудников промышленного концерна компании в Санкт-Петербурге. Об этом представитель ведомства сообщил Reuters.

Расследование ведется в именно Гамбурге, поскольку турбины покинули страну именно через порт этого города, отмечает Der Standard.

Компания в 2015-2016 годах поставила в Россию семь турбин на 213 миллионов евро, которые потом в обход санкций попали на полуостров. В конце октября Верховный суд отказал Siemens и ООО «Сименс технологии газовых турбин» в отмене контракта на поставку.

Представители Siemens утверждали, что турбины заказывались для строительства энергоустановки в Тамани, однако российский покупатель, «Технопромэкспорт» (дочка «Ростеха»), сам модифицировал их и перевез их в Крым. «Технопромэкспорт» в свою очередь говорила, что закупила оборудование на вторичном рынке.

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В январе Минфин США ввел санкции в отношении «Технопромэкспорт» и компании «Силовые машины», которая является миноритарным акционером «Сименс технологии газовых турбин» — поставщика четырех газотурбинных установок, которые попали в Крым.

В санкционный список также попали замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, а также гендиректор «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка.