Генпрокуратура: число уголовных дел об экстремизме в интернете снизилось впервые за восемь лет

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что число дел, возбужденных за экстремизм в интернете, снизилось впервые за восемь лет.

«Как только активно занялись полномочные органы, тогда и пошел рост зарегистрированных преступлений по этому профилю (по 282 ст. УК РФ — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). С 2011 года по 2017 год прирост составил более 100%, и только в этом году впервые за много лет зарегистрировано снижение числа преступлений на 10%», — цитирует ТАСС Куренного, который давал интервью на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

По его словам, 70% дел, возбужденных по статье 282 УК, связаны с информацией, которая размещена в интернете. В отдельных регионах все 100% дел об экстремизме возбуждаются из-за информации в сети. «Это пропаганда идей национального, религиозного превосходства», — сказал Куренной, отметив, что зачастую информация по этим уголовным делам искажается и политизируется.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что в первом полугодии 2018 года к ответственности за размещение экстремистской информации привлекли 301 человека, в том числе 29 несовершеннолетних. В 2017 году — 481 человека, из них 50 несовершеннолетних.

15 ноября Госдума в первом чтении приняла поправки в статью Уголовного кодекса о возбуждении ненависти. Их в начале октября внес президент России Владимир Путин. Он предложил изменить часть 1 статьи 282 УК, чтобы ответственность за экстремизм в интернете и СМИ наступала только после повторного нарушения закона в течение года.

Наказание за первое нарушение этой статьи будет заменено административным «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Административное наказание за экстремизм будет предусматривать штраф в размере от десяти тысяч до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток.