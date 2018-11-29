ЦИК: приморская прокуратура не может найти виновных в фальсификации выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила письмо генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой взять ситуацию с рассмотрением нарушений на сентябрьских выборах в Приморье под личный контроль. Письмо с этой информацией под подписью председателя ЦИК Эллы Памфиловой пришло в ответ на запрос «Новой газеты» о том, какие меры были приняты после признания результатов второго тура губернаторских выборов в Приморье недействительными.

В частности, ЦИК отмечает, что еще 20 сентября избирательная комиссия Приморского края обратилась в управление МВД по Приморскому краю для проведения проверки поступивших в комиссию сведений о нарушениях во время голосования. ЦИК обращает внимание, что проверки проводятся до сих пор, а виновные все еще остаются безнаказанными.

Результаты второго тура выборов губернатора Приморья 16 сентября были отменены из-за нарушения избирательного процесса. По результатам голосования, во втором туре кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко опередил представителя КПРФ Андрея Ищенко, набрав 49,55% голосов избирателей (253 200 голосов). Ищенко набрал 48,06% (245 500 голосов).

Коммунист долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов. Однако по итогам обработки 95% бюллетеней система ГАС «Выборы» дала сбой, а на некоторых участках было зафиксировано препятствование работе наблюдателей. Единоросс вышел вперед после обработки 99% протоколов (он набрал 49,02%, а Ищенко — 48,56%). Центризбирком посоветовал Приморской избирательной комиссии отменить результаты выборов, учитывая зафиксированные нарушения. 20 сентября результаты были аннулированы.

Повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря. Однако Ищенко не сможет принять в них участия: как заявил приморской избирком, кандидат от КПРФ не прошел муниципальный фильтр.