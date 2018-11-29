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Юрист Трампа признался в даче ложных показаний во время слушаний о «российском вмешательстве» в Конгрессе

Политика

 

Бывший юрист президента Дональда Трампа Майкл Коэн на судебном заседании в федеральном суде Манхэттена признался в даче ложных показаний во время прошлогодних слушаний в Конгрессе по делу о «российском вмешательстве», пишут телеканал ABC и агентство Associated Press.

ABC отмечает, что показания касались контактов с россиянами во время предвыборной кампании Трампа. По данным AP, Коэн опроверг свои письменные свидетельства о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве, над которыми он работал в 2015 и 2016 годах. Ранее Коэн говорил, что переговоры о строительстве прекратились в январе 2016 года.

Ранее в даче ложных показаний заподозрили другого фигуранта расследования контактов Трампа с Россией — бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта. Так, журналисты обнаружили в базе данных суда столичного округа Колумбия сообщение от спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Манафорт «соврал команде спецпрокурора и Федеральному бюро расследований по ряду вопросов».

Хотя Манафорт пошел на сделку со следствием, данный факт ставит под сомнение их дальнейшее сотрудничество. Сам экс-руководитель предвыборного штаба Трампа обвинения в даче ложных показаний опровергает, отметили прокуроры.

Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн согласился на сделку со следствием в августе. Тогда он также признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения — в том числе в предоставлении ложных сведений в банк и нарушении правил финансирования политических компаний по указанию Трампа.

Как отмечало Associated Press, Коэну грозит от четырех до пяти лет тюрьмы. Вынесение приговора ему, по данным издания, назначено на 12 декабря.

Теги:
выборы президента сша, трамп , сша, va
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