Юрист Трампа признался в даче ложных показаний во время слушаний о «российском вмешательстве» в Конгрессе

Бывший юрист президента Дональда Трампа Майкл Коэн на судебном заседании в федеральном суде Манхэттена признался в даче ложных показаний во время прошлогодних слушаний в Конгрессе по делу о «российском вмешательстве», пишут телеканал ABC и агентство Associated Press.

ABC отмечает, что показания касались контактов с россиянами во время предвыборной кампании Трампа. По данным AP, Коэн опроверг свои письменные свидетельства о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве, над которыми он работал в 2015 и 2016 годах. Ранее Коэн говорил, что переговоры о строительстве прекратились в январе 2016 года.

Ранее в даче ложных показаний заподозрили другого фигуранта расследования контактов Трампа с Россией — бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта. Так, журналисты обнаружили в базе данных суда столичного округа Колумбия сообщение от спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Манафорт «соврал команде спецпрокурора и Федеральному бюро расследований по ряду вопросов».

Хотя Манафорт пошел на сделку со следствием, данный факт ставит под сомнение их дальнейшее сотрудничество. Сам экс-руководитель предвыборного штаба Трампа обвинения в даче ложных показаний опровергает, отметили прокуроры.

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Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн согласился на сделку со следствием в августе. Тогда он также признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения — в том числе в предоставлении ложных сведений в банк и нарушении правил финансирования политических компаний по указанию Трампа.

Как отмечало Associated Press, Коэну грозит от четырех до пяти лет тюрьмы. Вынесение приговора ему, по данным издания, назначено на 12 декабря.