Новая газетастать со–
участником

Экс-главу московского «Яблока» оштрафовали на 150 тысяч рублей за встречу с жителями Кунцева

Общество

 

Кунцевский районный суд Москвы приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей экс-главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина за прошедшую в сентябре встречу с активистами, выступающими против застройки в районе Кунцево. Об этом политик написал в своем твиттере. 

В разговоре с Интерфаксом Митрохин сказал, что к такому же штрафу приговорили еще трех активистов, которых задержали на акции. Радиостанции BFM политик сообщил, что его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). 

«Я расцениваю это решение как акт беспредела и полной зависимости суда от коммерческих интересов группы "ПИК", потому что никаких признаков несанкционированного мероприятия в наших действиях и в помине не было. Это абсолютно высосанное из пальца решение», — сказал Митрохин. 

Встреча, из-за которой оштрафовали активистов и Митрохина, прошла 12 сентября. Жители 47-го и 48-го кварталов Кунцева уже около года выступают против передачи земель группе компаний «ПИК». 

В ноябре застройщик пообещал приостановить на десять дней строительство 26-этажного дома на месте сквера на улице Ивана Франко после протестов местных жителей. Впоследствии Верховный суд России признал застройку законной и оставил жалобу активистов без удовлетворения. 

Теги:
em, митрохин, суды, штрафы, москва
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera