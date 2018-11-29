Экс-главу московского «Яблока» оштрафовали на 150 тысяч рублей за встречу с жителями Кунцева

Кунцевский районный суд Москвы приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей экс-главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина за прошедшую в сентябре встречу с активистами, выступающими против застройки в районе Кунцево. Об этом политик написал в своем твиттере.

Кунц «суд» приговорил меня, муниципальных депутатов и активистов к штрафам по 150 тыс. О решении судьи Астахова 200 лет назад пророчески писалвеликий русский поэт Державин:

Пристрастный суд разбоя злее.

Судьи - враги, где спит закон.

Пред ними гражданина шея

Протянута без оборон pic.twitter.com/cR5WSwCT01 — Сергей Митрохин (@mitrokhin) November 29, 2018

В разговоре с Интерфаксом Митрохин сказал, что к такому же штрафу приговорили еще трех активистов, которых задержали на акции. Радиостанции BFM политик сообщил, что его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

«Я расцениваю это решение как акт беспредела и полной зависимости суда от коммерческих интересов группы "ПИК", потому что никаких признаков несанкционированного мероприятия в наших действиях и в помине не было. Это абсолютно высосанное из пальца решение», — сказал Митрохин.

Встреча, из-за которой оштрафовали активистов и Митрохина, прошла 12 сентября. Жители 47-го и 48-го кварталов Кунцева уже около года выступают против передачи земель группе компаний «ПИК».

В ноябре застройщик пообещал приостановить на десять дней строительство 26-этажного дома на месте сквера на улице Ивана Франко после протестов местных жителей. Впоследствии Верховный суд России признал застройку законной и оставил жалобу активистов без удовлетворения.