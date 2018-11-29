Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом

Государственная пограничная служба Украины закрыла иностранцам вьезд на территорию Крыма со стороны Херсонской области в связи с введением в ряде пограничных областей страны военного положения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

На граждан Украины ограничения распространяться не будут. «Госпогранслужба особое внимание уделяет лицам, входящим в группы риска, и углубленно осматривает транспорт», — заявил первый заместитель председателя ведомства Василий Серватюк. Под «группами риска», как объяснили «Би-би-си» в пресс-службе, подразумеваются граждане России.

С российской стороны пограничные пункты работают без ограничений, сообщает ТАСС.

Военное положение в 10 областях Украины, граничащих с Россией, а также во внутренних водах страны Азово-Керченской акватории вступило в силу 28 октября, после официального опубликования закона.

Оно было принято после того, как 25 ноября российская погранслужба в Керченском проливе обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

Всего были задержаны 24 моряка, находившихся на судах, среди которых были двое сотрудников Службы безопасности Украины. Всех их арестовали на два месяца до 25 декабря по статье о незаконном пересечении границы России (ч. 1 ст. 322 УК).