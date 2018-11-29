«Поскольку Россия не вернула корабли и матросов Украине». Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине

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Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что официально никаких отмен запланированных встреч Кремль пока не получал, а если встречу действительно отменят, Путин с пользой проведет освободившееся время. «Мы летим в Аргентину, видели твит. Официальной информации не имеем. Если это так — у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита», — рассказал Песков.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил в своем твиттере.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018

Трамп объяснил такое решение тем, что украинские матросы и корабли не вернулись на Украину после инцидента в Азовском море. «Я с нетерпением ожидаю значимого саммита снова, как только эта ситуация будет решена!», — заключил президент США.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об отмене встречи, сказал, что в Кремле нет официального уведомления об этом. Он также добавил, что если информация об отмене саммита верна, то у Путина появится «пара дополнительных часов» для других «полезных встреч» на полях G20.

Вопрос о судьбе саммита Путина и Трампа возник после высказывания американского лидера о ситуации с задержанием украинских кораблей в Азовском море.

«Я получу полный отчет [об инциденте] сегодня ночью. И это будет определяющим фактором. Может быть, у меня не будет встречи (…) Увидим это, все зависит от содержания отчета», — заявил Трамп 28 ноября. Он также добавил, что ему не нравится «вся эта агрессия».

При этом еще утром 29 ноября источник СМИ утверждал, что ее запланировали на 1 декабря, а длиться она должна была более двух часов. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что план переговоров «в целом готов» .

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направляшихся из Одессы в Мариуполь, и 24 членов экипажа.

Российская сторона заявляла, что их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. Украина настаивала, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.