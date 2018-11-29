Замглавы подмосковной таможни задержали по делу о получении взятки

В отношении заместителя начальника таможни Московской области возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК).

Имя таможенника ведомство не называет, он в настоящее время задержан.

По версии следствия, чиновник 28 ноября в одном из московских кафе получил взятку размером в 11 миллионов рублей. Средства он получил за содействие «в непроведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью».

В настоящее время по делу ведется сбор доказательств и решается вопрос об избрании в отношении таможенника меры пресечения.