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Замглавы подмосковной таможни задержали по делу о получении взятки

Общество

 

В отношении заместителя начальника таможни Московской области возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК). 

Имя таможенника ведомство не называет, он в настоящее время задержан. 

По версии следствия, чиновник 28 ноября в одном из московских кафе получил взятку размером в 11 миллионов рублей.  Средства он получил за содействие «в непроведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью».

В настоящее время по делу ведется сбор доказательств и решается вопрос об избрании в отношении таможенника меры пресечения. 

Теги:
em, взятки, Подмосковье , задержания, таможня
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