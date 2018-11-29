В Краснодаре неизвестный попытался расстрелять сотрудников Росгвардии. Его убили ответным огнем

Неизвестный мужчина подошел к автомобилю Росгвардии в Краснодаре и открыл по находящимся внутри сотрудникам ведомства огонь. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Один из сотрудников вышел из машины и ответным огнем уничтожил его. При этом сам получил ранение в руку», — сказал Грибакин. Он уточнил, что оба бойца Росгвардии госпитализированы.

По словам источника ТАСС, у одного сотрудника ранение в глаз в височной области, и он сейчас находится в реанимации, и его операции. «У второго сотрудника — ранение в левую руку», — сказал собеседник агентства.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел на улице Гагарина.