СМИ: в Екатеринбурге задержали автора трех политических Telegram-каналов по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге Telegram-блогера Александра Устинова. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают уральские СМИ.

По информации издания Znak.com, задержанный, который ведет политические telegram-каналы «Устинов троллит», «ДИП дубернатора» и «Новостная телега», создал сеть интернет-порталов, на которых распространял компрометирующую информацию о крупных российских бизнесменах. Чтобы информация не появилась в сети, блогер, как утверждают источники издания, просил заплатить ему от 5 000 до 25 000 долларов.

Среди представителей бизнес-сообщества, у которых Устинов якобы вымогал деньги, указываются фамилии главы «Роснефти» Игоря Сечина, председателя правления ВТБ Андрея Костина, главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина и других.

Уголовное дело, как пишет Znak, было возбуждено после заявления в полицию, поданного представителями Артемовского машиностроительного завода «ВЕНТПРОМ», производящего горно-шахтное оборудование. В то же время официальный представитель «ВЕНТПРОМ» по связям с общественностью Олег Мошкарев заявил «Новой газете», что сам узнал о конфликте блогера с предприятием из СМИ.

Другую версию задержания Устинова выдвигает портал 66.ru. Издание со ссылкой на свои источники пишет, что задержание блогера связано с видеозаписью, компрометирующей экс-депутата Госдумы, советника главы Росгвардии Александра Хинштейна.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил «Новой газете», что пока комментировать информацию о задержании Устинова не будет.

Отметим, что Александра Устинова на Урале считают человеком, близким к бывшему первому вице-губернатору Свердловской области Владимиру Тунгусову, который в сентябре этого года был уволен.