В России задержали двоих членов банды Басаева по делу об убийстве десантников в 2000 году

Сотрудники ФСБ задержали двоих членов банды террориста Шамиля Басаева Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, которых подозревают в причастности к убийству 84 военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в 2000 году, сообщил Следственный комитет России.

«В связи с особой тяжестью совершенных преступлений по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — заявили в СК.

В пресс-службе ведомства пояснили, что следствие устанавливает роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми во время нападения. Им вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих (статьи 279, 209, 317 УК РФ).

Ранее ФСБ сообщила о задержании и аресте члена банды террориста Шамиля Басаева Хазваха Черхигова, который участвовал в захвате заложников при нападении на Буденновск летом 1995 года.

Напомним, нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошло в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской республики в 2000 году. Тогда погибли 84 человека, еще четыре получили ранения.