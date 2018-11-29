Канада ввела санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашогги

Канада внесла в санкционный список 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщил МИД Канады.

«Санкции затрагивают лиц, которые, по мнению правительства Канады, ответственны или являются соучастниками убийства журналиста Джамаля Хашогги», — заявили в министерстве.

Канада настаивает на том, что в предоставленных объяснениях Эр-Рияда не хватает последовательности, а само убийстве называет «отвратительным» и сравнивает с «бессовестным нападением на свободу выражения всех людей».

Ранее США ввели санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. В санкционный список попали саудовские чиновники, в том числе бывший советник наследного принца королевства Сауд аль-Кахтани и генеральный консул страны в Стамбуле Мухаммед Аль-Отайби.

Напомним, об исчезновении Джамаля Хашогги стало известно 2 октября. 12 октября Washington Post написала, что турецкие власти передали американским чиновникам аудио- и видеозаписи, подтверждающие убийство журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ сообщали, что в день убийства сотрудники посольства отключили системы видеонаблюдения, удалили с них записи и забрали жесткие диски.

Саудовская Аравия признала вину в убийстве Хашогги спустя две недели, отметив, что это произошло случайно в результате конфликта во время допроса в консульстве. Позднее саудовский прокурор заявил, что оно было «преднамеренным».