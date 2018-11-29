В Нижнем Тагиле ребенок потушил снежками Вечный огонь. Полиция начала проверку

Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила начали проверку после того, как в интернет попало видео, на котором ребенок потушил снежками Вечный огонь. Об этом сообщил «Коммерсант».

Камеры зафиксировали, как к Вечному огню подходит женщина с ребенком не старше 6-7 лет. Он начинает кидать в воронку конфорки снежки и после не которых попыток огонь тухнет. После этого ребенок убегает к маме, с которой они уходят.

После этого глава города Вячеслав Пинаев поручил провести патриотические классные часы в школах. «Очевидно, что подросток, совершивший этот поступок, явно не получил в своей семье должного воспитания, что и привело к подобному инциденту», — заявили «Росбалту» в пресс-службе МВД по Свердловской области.

Напомним, в январе 2018 года в одном из городов Краснодарского края школьницы станцевали Gangnam Style возле Вечного огня, а потом одна из девушек дважды плюнула в конфорку. После попадания видео в сеть, полиция начала проверку.

В 2017 году полиция возбудила уголовное дело на подростка, который станцевал у Вечного огня в Орехово-Зуево. Его подозревали в том, что он возбуждает вражду к ветеранам.