За несколько дней до освобождения из колонии оппозиционера Мохнаткина арестовали по новому уголовному делу

Исакогорский районный суд Архангельска арестовал на 2 месяца оппозиционера Сергея Мохнаткина, который через несколько дней должен был выйти на свободу, сообщила «Медиазона».

Мохнаткина подозревают в дезорганизации работы колонии (часть 2 статьи 321 УК). Во время выездного заседания, которое проходило в следственном изоляторе № 4, к Мохнаткину не пустили общественного защитника Андрея Крекова.

По словам защитника, пока не ясно конкретно из-за чего возбудили новое уголовное дело. Креков предполагает, что поводом послужил инцидент в областной больнице, где обследовался Мохнаткин. Он был против этапирования в колонию и просил вызвать ему скорую помощь, но в итоге его вывезли насильно, рассказал адвокат.

Напомним, Мохнаткина осудили в 2010 году по обвинению в нападении на милиционера. Оппозиционер утверждал, что вступился за женщину во время задержаний на площади. Отсидел два года, он получил помилование от президента Дмитрия Медведева.

Однако в 2014 году его вновь приговорили к 4,5 годам за конфликт с полицейским. В 2016 году Мохнаткину добавили еще 11 месяцев колонии за оскорбление начальника отряда колонии.