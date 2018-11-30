Экс-главу пастафарианской церкви оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за картинки во «ВКонтакте» с анонсом акции 9 сентября

Головинский районный суд Москвы приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей бывшего главу пастафарианской церкви Михаила Самина из-за картинки в социальной сети «ВКонтакте» с анонсом акции против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Его признали виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Самин также опубликовал постановление суда и отметил, что в документах с ошибками указаны его дата рождения, адрес, «а в нескольких местах — пол».

Напомним, на Самина составили протокол в конце октября. По версии следствия, он «исполнял функции организатора» митинга, уведомление о котором в мэрию подавали другие люди — сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгий Албуров.

9 сентября в единый день голосования в некоторых городах России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали более 1000 человек по всей стране.

В конце октября за организацию акции 9 сентября на 250 тысяч рублей оштрафовали юриста ФБК Ивана Жданова, который, как установил суд, призывал к участию в митинге с помощью интернет-трансляции.

В сентябре на 20 суток за события на акции был арестован оппозиционер Алексей Навальный по статье о действиях при проведении митинга, повлекших вред госимуществу (ч. 4 ст. 20.2 КоАП). Судья постановила, что Навальный своими действиями в интернете способствовал проведению несогласованного митинга 9 сентября и фактически стал его организатором.

Михаил Самин стал известен после того, как в соцсетях вел онлайн-трансляцию из автозака на акции «Он нам не Димон» в марте 2017 года. Самин рассказывал «Новой», что из-за участия в митинге Алексея Навального директор математической школы №1329 Вероника Бурмакина грозила ему отчислением, хотя СМИ же она объясняла это его проблемами с алгеброй.