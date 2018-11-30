Константинопольский патриархат одобрил проект устава автокефальной украинской церкви

Синод Константинопольского патриархата на заседании в Стамбуле одобрил проект устава автокефальной (независимой) украинской церкви, сообщает «Би-би-си» Украина.

«В контексте предыдущего решения Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви и подготовки к предоставлению патриархального и синодального томоса Священный Синод одобрил проект конституционного устава Украинской церкви», — говорится в сообщении Константинополя, которое приводит издание.

Советник президента Украины Ростислав Павленко сообщил, что текст томоса (указа относительно церковного устройства) до проведения Объединительного собора не может быть опубликован. «Предстоятель в Стамбуле вскоре после Собора получит из рук Вселенского патриарха томос — грамоту. Именно потому это сейчас не является публичным документом, потому что он передается избранному предстоятелю», — сказал Павленко (цитата по Интерфаксу).

«Би-би-си» отмечает, что Синод Константинопольского патриархата не назначил окончательной даты проведения Объединительного собора Украинской православной церкви (УПЦ), но, по предварительным данным, он должен состояться в декабре.

Русская православная церковь (РПЦ) выступает против предоставления УПЦ автокефалии. 15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, так как Констатинопольский патриархат лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему (отлучение от церкви) с глав двух неканонических церквей в Киеве.

Реабилитированные священнослужители заявили о намерении создать на Украине единую поместную церковь, которой будет предоставлена автокефалия. РПЦ после этого признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.