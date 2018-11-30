ЦБ обнаружил подозрительные закупки валюты в российских банках

Центробанк (ЦБ) выявил сомнительные валютно-обменные операции с наличными, в которые вовлекается все больше российских банков, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое было разослано в банки 28 ноября.

Подлинность документа подтвердили изданию сотрудники организаций. По данным ЦБ, сделки проводили физические лица. Сомнительность проводимых операций регулятор выявил путем изучения реестра операций банков с наличной валютой, чеков и сопоставления полученных результатов с данными видеонаблюдения.

ЦБ отметил, что одни и те же люди покупают валюту в разных банках, но при этом они ее никогда не продают вне зависимости от курса рубля. Лица покупают за один раз крупные суммы, в основном не менее 100 тысяч долларов, подобные сделки проводятся регулярно.

Выяснить, кто эти люди, регулятору не удалось, пишут «Ведомости».«По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», – сообщил изданию представитель ЦБ.

По данным регулятора, подобные сомнительные сделки проводятся для нелегальных обменных пунктов, а конечными их заказчиками являются оптовые рынки и компании. ЦБ напомнил банкам, что в случае сомнений в законности сделки в ее проведении можно отказать, и рекомендовал доработать правила проверки клиентов. Также он предупредил организации о «мерах надзорного реагирования» и в качестве одной из мер в случае отказа от выполнения требований назвал отзыв лицензии.

В сентябре сообщалось, что частные клиенты российских банков за август 2018 года забрали с валютных депозитов около 1,5 миллиарда долларов. Наибольший отток валюты пришелся на Сбербанк — около 1,2 миллиарда долларов, объем валюты на его депозитах упал до минимума 2015 года.