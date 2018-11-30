«Левада-центр» сообщил о росте числа сторонников передачи Курил Японии среди россиян

В России выросло число граждан, готовых поддержать передачу Курил Японии, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, который провел «Левада-центр».

Результаты исследования показали, что большая часть россиян (74%) по-прежнему выступают скорее против передачи Курил Японии. При этом число респондентов, ответивших, что они скорее поддержали бы передачу островов, составило 17%, что на 10% выше, чем в мае 2016 года.

Социологи рассказали РБК, что за время проведения исследования изменилась формулировка вопроса. В последнем исследовании он звучал так: «Проблема принадлежности Южных Курильских островов является препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора между нашими странами. Вы лично в целом поддержали бы или не поддержали бы идею передать Японии несколько островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество между Россией и Японией?».

Другая формулировка вопроса была такой: «Долгие годы камнем преткновения в отношениях между Россией и Японией был вопрос о спорных островах южной части Курильской гряды. Вы в принципе за или против того, чтобы Россия передала Японии эти острова?».

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Социолог «Левада-центра» Карина Пипия сказала РБК, что в зависимости от формулировок вопроса доля сторонников передачи островов меняется, но она всегда составляла и составляет меньшинство. «Практически все исследования, касающиеся территориальной целостности России, будь то Крым или острова Курильской гряды, демонстрируют нежелание большинства россиян возвращать исторически спорные территории», — сообщила она изданию.

Результаты исследования также показали, что больше половины россиян позитивно относятся к Японии. Число респондентов «очень хорошо» и «в основном хорошо» относящихся к этой стране составило 61%. Негативно оценили Японию 20% участников опроса.

Исследование проводилось с 22 по 28 ноября по репрезентативной выборке городского и сельского населения в 52 регионах России.

Ранее СМИ сообщали о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал российскому президенту Владимиру Путину не размещать американские военные базы в южной части Курильских островов, если Россия отдаст их Японии. По официальным сообщениям, Путин и Абэ во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.

В документе идет речь о прекращении войны между СССР и Японией, и о согласии двух стран вести переговоры о заключении мирного договора, который не подписан до сих пор. Заключению этого соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими северными территориями, а Россия настаивает, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.

В ноябре 2018 года в СМИ появились сообщения о том, что Япония намерена ускорить процесс переговоров с Россией по заключению мирного договора. При этом в сентябре Токио отклонил предложение Москвы подписать его до конца 2018 года.