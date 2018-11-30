Украинских моряков, арестованных из-за инцидента в Керченском проливе, переводят в СИЗО Москвы

Украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, переводят в одно из московских СИЗО, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Командный состав переводят в Москву <…> Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей (которые будут вести дела задержанных — ред.)», — сказала она.

Лубина не уточнила, сколько украинцев переводят в Москву. Она подчеркнула, что жалоб от них не поступало.

Напомним, все 24 украинца, которых задержали российские пограничники во время инцидента у берегов Крыма, находятся под арестом до 25 января 2019 года.

25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.