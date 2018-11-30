Украина запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Государственная погранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам, которые являются гражданами России, в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава ведомства Петр Цигикал, передает ТАСС.

По его словам, на пропускных пунктах вводятся усиленные меры контроля. «На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола», — сказал Цигикал.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в отдельных областях страны военное положение после конфликта в Керченском проливе. Военное положение может предусматривать особый режим въезда и выезда, комендантский час, досмотр вещей, транспортных средств и проверку документов, контроль за деятельностью СМИ, учреждений и организаций культуры.

Так как военное положение было введено на 30 дней, то оно не затрагивает выборы президента на Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года.

29 ноября украинская погранслужба закрыла иностранцам въезд на территорию Крыма со стороны Херсонской областив связи с военным положением. На граждан Украины ограничения не распространяются.

25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.

Российские пограничники после инцидента задержали 24 украинцев. Все они находятся под арестом до 25 января 2019 года.