Новый президент Грузии заявила о неготовности страны к диалогу с Россией

Грузия не готова к сотрудничеству с Россией, которая «ведет себя так на линии оккупации». Об этом новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью Русской службы «Би-би-си».

«Я не думаю, что пока Россия ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей, и пока эта линия, эта постоянная угроза, движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси», — сказала Зурабишвили. Среди факторов, которые также мешают установлению диалога с Москвой, президент назвала российскую политику в отношении Украины.

«Если Запад, Европа или наши американские партнеры начнут в какой-то форме диалог с Россией, мы тоже будем рядом, будем следить за ним, чтобы наши принципы, наши суверенитет и территориальная целостность уважались», — сказала глава государства.

Зурабишвили заявила, что Грузия — это проевропейская страна. «Мы — Запад, мы — Европа», — отметила президент. Она также отрицает, что намерена «балансировать» между Европой и Россией.

Напомним, 29 ноября в Грузии объявили победу Саломе Зурабишвили во втором туре президентских выборов. Кандидат, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта» набрала 59,56%. За ее соперника, кандидата от оппозиции Григола Вашадзе отдали голоса 40,44% проголосовавших. Общая явка на выборах составила 56,23% избирателей.

Президент в Грузии избирается на шесть лет. Это были последние прямые выборы в стране. С 2023 года главу государства будут избирать 300 делегатов.