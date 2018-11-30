BuzzFeed: компания Трампа собиралась подарить Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower в Москве

Компания The Trump Organization американского президента Дональда Трампа планировала подарить российскому президенту Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower в Москве, строительство которого обсуждалось в 2015-2016 годах, утверждает BuzzFeed со ссылкой на источники.

Юрист Трампа Майкл Коэн якобы обсуждал эту идею с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, рассказали источники BuzzFeed в правоохранительных органах. Неизвестно, знал ли о планах Коэна Трамп, однако в разговоре со следствием Коэн указывал, что регулярно информировал Трампа о ходе переговоров.

Существование плана подтвердил и агент по недвижимости Фелик Сэйтер — инициатор строительства небоскреба в Москве. «Я планировал отдать Путину пентхаус стоимостью в 50 миллионов долларов, а потом требовать за остальные по 250 миллионов. Все олигархи сразу же бы выстроились в очередь, чтобы жить в одном здании с Путиным», — рассказал он изданию.

BuzzFeed также опубликовал фрагменты переписки, которую якобы вели Сэйтер и Коэн: 5 мая 2016 года, как следует из скриншотов, Сэйтер написал, что Дмитрий Песков приглашает Коэна на Петербургский экономический форум, где «вероятно представит Путину или Медведеву, поскольку пока неизвестно, кто из них там будет».

Майкл Коэн, его представитель, а также Trump Organization и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказались предоставить изданию комментарии.

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Накануне Майкл Коэн заявил в федеральном суде Манхэттена, что во время прошлогодних закрытых слушаний в Конгрессе дал ложные показания об окончании переговоров о строительстве Trump Tower в Москве.

Он утверждал, что они прекратились в январе 2016 года (т.е. до начала президентских праймериз), когда ему якобы не ответил на e-mail представитель администрации президента. Оказалось, что обсуждение строительства прекратилось в июне, когда Трамп стал единственным кандидатом от республиканцев на должность президента.

О том, что Трамп во время предвыборной кампании вел переговоры о строительстве в Москве Trump Tower, в прошло году писала газета The Washington Post. Она утверждала, что проект не был реализован, поскольку не удалось найти под него землю и получить необходимые разрешения.