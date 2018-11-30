ВЦИОМ: в России стали терпимее относиться к ВИЧ-больным

Социологи выяснили, что доля людей, которые стали терпимее относиться к ВИЧ-инфицированным, значительно выросла за последние 13 лет. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Согласно опросу, около 65% опрошенных считают, что «нет ничего страшного» жить рядом с ВИЧ-больным, хотя в 2005 так отвечали только 38%. Не видят «ничего предосудительного» в ухаживании за людьми с этой болезнью 57% респондентов (против 29% в 2005). Еще 50% ответили, что спокойно могут работать с людьми, зараженными ВИЧ (в 2005% к этому были готовы только 33%).

Однако 49% ответили, что считают неприемлемым пользоваться посудой, которой когда-либо пользовались больные ВИЧ, еще 45% опрошенных не хотели бы покупать продукты у продавцов с ВИЧ. «Подавляющее большинство (88%) опрошенных россиян, называют проблему распространения этой инфекции важной для нашей страны», — говорится в исследовании ВЦИОМ. При этом 5% респондентов считают, что людей с этой болезнью нужно «изолировать от остальных граждан».

Ранее в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Россию назвали лидером среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ за 2017 год. Согласно докладу, в общей сложности зафиксировали около 160 тысяч новых случаев ВИЧ: 130 тысяч в Восточной Европе, при этом в России обнаружено 104 тысячи больных.

В Роспотребнадзоре заявили, что выводы ВОЗ не соответсвуют действительности. В комментарии говорится, что в России используется «расширенный охват тестирования», что не учитывалось при составлении доклада. Ведомство отмечает, что если пересчитать в Европе данные с учетом широкого охвата, а не «надзорного дозора», то данные России будут ниже европейских.

Читайте также ВИЧ-негатив. Новую инициативу Минюста эксперты называют угрозой здоровью нации

«Как результат системных комплексных мер – в России удалось замедлить распространение ВИЧ-инфекции и добиться отрицательных темпов прироста. Уже в 2017 году отмечено снижение заболеваемости ВИЧ-инфекции на 1,5 %. А за 10 месяцев 2018 года удалось снизить заболеваемость еще на 2% при росте числа обследований населения на 13% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года)», — заявили в ведомстве.