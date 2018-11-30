СБУ пришла с обысками к наместнику Киево-Печерской лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды (ст. 161 УК Украины). Об этом глава аппарата СБУ Игорь Гуськов рассказал «Громадскому».

Обыски проходят в загородном хозяйстве Киево-Печерской лавры, расположенном в селе Вороньков Киевской области, уточняет ТАСС. Пресс-секретарь митрополита Павла также сказала агентству, что они начались в 8 часов по местному времени (09:00 мск).

В чем именно обвиняют священника, пока неизвестно. Сам митрополит Павел на прошедшем накануне брифинге утверждал, что в неназванном правоохранительном органе против него завели несколько дел под грифом «секретно».

«То, что мне инкриминируют, на основании каких-то религиозных недоразумений, что я неправильно отношусь к патриарху Варфоломею (патриарху Константинопольскому — прим.), что какими-то нецензурными словами говорю о Филарете (предстоятеле УПЦ Киевского патриархата — прим.) — это все домыслы и неправда», — заявил он.

Ранее 29 ноября специальная комиссия министерства культуры Украины начала в Киево-Печерской лавре проверку церковных драгоценностей и святынь, переданных УПЦ МП с момента открытия монастыря после возрождения в 1988 году.

Напомним, в настоящий момент непризнанные поместные православные церкви на Украине ведут переговоры с Константинопольским патриархатом о предоставлении им томоса об автокефалии (независимости).

В ноябре Констатинопольский патриархат лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Киеве. В ответ Русская православная церковь, а также Украинская православная церковь Московского патриархата прекратили с Константинополем евхаристическое общение.

Накануне в Стамбуле закончилось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором одобрили проект устава автокефальной украинской церкви. Ожидалось, что на нем также объявят дату объединительного собора украинских церквей, однако этого не произошло. Предположительно он состоится в декабре.