Зампред Центробанка Александр Торшин покинул свой пост

Статс-секретарь, заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) Александр Торшин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в сообщении на сайте финансового регулятора.

27 ноября Торшину исполнилось 65 лет. Зампредом ЦБ он стал в январе 2015 года, где был ответственным за связи с государственными органами. При этом источники «Коммерсанта» летом утверждали, что практически никто из сотрудников никогда не видел его в офисе. До начала работы в Банке России он был членом Совета федерации от правительства Республики Марий Эл (2001–2015 гг.).

В апреле Торшина внесли в санкционный список США (Specially Designated Nationals List), обвинив его в участии в т.н. «российском вмешательстве» в выборы американского президента. Как сообщали СМИ в январе, Федеральное бюро расследований (ФБР) США подозревает его в передаче денег американской Национальной стрелковой ассоциации (NRA) на предвыборную кампанию Дональда Трампа.

В этом году его имя также упоминалось в связи с расследованием в США дела россиянки Марии Бутиной. Ее задержали в июле в Вашингтоне и обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника» (предположительно Александра Торшина), предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями.

Хотя ранее Бутина не признавала свою вину, накануне агентство Bloomberg сообщило, что она планирует заключить сделку с властями. Так, Бутина и власти США в прошении федеральному судье штата Вашингтон попросили дать время для работы над «финальным соглашением», писало издание.