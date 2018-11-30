Путин подписал поправки к федеральному бюджету на 2018 год. Профицит вырос с 0,5% до 2,1% ВВП

Президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному бюджету на 2018 год, которые увеличили профицит с 0,5% до 2,1% ВВП. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, профицит будет равняться около 2 трлн 138 млрд рублей. Доходы составят 18 трлн 947 млрд рублей, а расходы — 16 трлн 808 млрд рублей.

Поправки обусловлены ростом нефтегазовых доходов (1 трлн 582 млрд рублей). При этом планируется перераспределить сэкономленные средства в объеме около 131,7 ммлрд рублей.

Напомним, в ноябре Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2019-2021 годы. На все три года в бюджете запланирован профицит.

В 2019 году он составит 1,932 триллиона рублей (19,97 триллионов рублей доходов против 18,04 расходов, 1,8% ВВП). В следующем 2020-м году — 1,224 триллиона (20,22 триллиона рублей доходов против 18,99 триллионов расходов, 1,1% ВВП), в 2021 году — 952 миллиарда (20,98 триллионов против 20,03 триллионов, 0,8% ВВП).