Spiegel: связанные с Россией хакеры взломали почты депутатов бундестага

Хакеры группировки Snake могли взломать электронные почты нескольких депутатов немецкого бундестага, работников бундесвера и нескольких посольств, утверждает источник Der Spiegel.

По его словам, последнюю атаку зафиксировали 14 ноября. О том, какую именно переписку хотели заполучить киберпреступники (личную или рабочую), не сообщается.

Летом Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности страны утверждал, что хакеры Sandworm атаковали две общественные телерадиокомпании: ZDF и WDR. В WDR отказались от комментариев, в ZDF изданию подтвердили, что были заражены около 10 компьютеров.

По предположению источников Spiegel, за хакерами Sandworm стоит Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ).

Напомним, в мае 2016 года Президент Федерального ведомства по защите конституции Германии Ханс-Георг Маасен заявил, что хакеры из группы APT28 (они же Sofacy, они же Fancy Bear), проникло в локальную компьютерную сеть Бундестага при помощи трояна с домашнего ноутбука или флешки.