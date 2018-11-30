Минюст отказал Собчак и Гудкову в переименовании «Гражданской инициативы». Ее хотели назвать «Партией перемен»

Министерство юстиции России отказалось переименовать партию «Гражданская инициатива» в «Партию перемен», а также зарегистрировать ее председателем оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, сообщает Интерфакс.

По словам директора по региональному развитию организации Тимура Валеева, у Минюста возникли претензии к новому уставу партии в частях, которые не изменились относительно устава «Гражданской инициативы» в 2013 году. При этом причин для отказа в регистрации Гудкова в качестве председателя партии в министерстве не назвали, добавил Валеев.

«Налицо политическая ангажированность Минюста, занятого в последние годы отловом «иностранных агентов» и планомерным уничтожением независимых институтов гражданского общества», — прокомментировала решение Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

В ближайшее время партия либо оспорит решение Минюста, либо проведет новый съезд и подаст документы заново.

Дмитрий Гудков и Ксения Собчак объявили о создании «Партии перемен» на базе «Гражданской инициативы» на встрече со своими сторонниками 15 марта, в преддверии выборов президента. По их словам, «Гражданская инициатива» была выбрана как платформа, так как уже является зарегистрированной партией.

В конце июня партия провела съезд и официально сменила название на «Партию перемен», ее председателем бы выбран Дмитрий Гудков. В политсовет партии, помимо Гудкова и Собчак, вошли бывший глава партии Андрей Нечаев, бывший председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев и исполнительный директор Тимур Валеев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов и другие.