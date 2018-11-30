Судья ЕСПЧ от России в особом мнении поддержал легализацию «партнерских отношений» для однополых пар

Судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России Дмитрий Дедов высказался за юридическое признание однополых «партнерских отношений» в стране. Об этом он написал в особом мнении по делу о законности запретов властями России акций в поддержку ЛГБТ, сообщает «Коммерсант».

«Компромисс и социальная гармония могли бы быть найдены на основе взаимного уважения прав человека и, в частности, прав меньшинств, которые не стремятся продвигать свой собственный образ жизни, а скорее добиваются признания своих гражданских прав, их уважения и защиты со стороны государства. — пишет Дедов. — Я имею в виду право создавать семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной.

Юридическое признание таких партнерских отношений может стать отправной точкой для защиты всех других потребностей, обычно возникающих между членами семьи»,

— приводит его слова газета.

При этом издание отмечает, что само по себе особое мнение судьи ЕСПЧ не имеет юридической силы, хотя на него можно будет в дальнейшем ссылаться.

В профильном комитете Госдумы по делам семьи «Коммерсанту» сообщили, что не планируют прислушиваться к словам Дедова. «Какой бы разумной, с точки зрения Дмитрия Дедова, идея ни была, но в России, которая пропагандирует традиционные ценности, она не приживется в обозримом будущем», — сказала депутат и телеведущая Оксана Пушкина.

Напомним, 27 ноября ЕСПЧ признал, что российские власти выносили незаконные решения о запрете акций в поддержку ЛГБТ в различных городах страны с 2009 по 2014 годы. В своем решении суд также отметил, что отказы в проведении акций не могли мотивироваться опасениями за общественный порядок.

В августе 2018 года Комитет ООН по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Этот закон был принят в России в 2013 году.