«Трансперенси»: лошади Кадырова за последние четыре года заработали на скачках около 100 млн рублей

Лошади, которые принадлежат главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, за участие в скачках в разных странах мира принесли владельцу около 100 млн рублей за 2014-2018 года, при этом в официальной декларации доход Кадырова равняется около 30 млн рублей, утверждают в «Трансперенси Интернешнл».

В организации подсчитали доход от 126 лошадей, указанных на сайте Hippodrom.ru, и двух лошадей из официального реестра скачек в ОАЭ. «С 2014 по 2018 год поголовье Кадырова принесло ему 98 126 504 рублей. По нашим подсчетам, лошади Рамзана Кадырова заработали в 3,3 раза больше, чем сам глава Чеченской республики», — пишут эксперты «Трансперенси».

Кони выступают на соревнованиях не только в России и Арабских Эмиратах, но и в Чехии и Германии. Однако выигрыш за эти победы Кадыров не получал из-за европейских санкций, поэтому суммы не учитывались при подсчете.

«Есть также животные, принадлежавшие Кадырову, но в данный момент проданные или переданные другим лицам. Они также приносили доход главе ЧР, но выяснить, какой именно, не представляется возможным», — указывают в организации.

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Как отмечает «Трансперенси Интернешнл», некоторые кони иногда меняют владельца на одну или несколько скачек. Так, например, было с конем Вокал Мод, который в 2014 году принадлежал Рамзану Кадырову, а в 2016 году уже числился за Кадыровым Х.З. и принес ему 500 000 рублей.

«С 2014 по 2017 год лошади, которые по данным Hippodrom.ru несколько скачек проводили для других людей, а потом возвращались к Кадырову, заработали 11 490 000 рублей», — подсчитали расследователи.

По действующему законодательству чиновники не обязаны декларировать своих лошадей, но обязаны декларировать доход, полученный от побед на скачках, и платить с него НДФЛ. Структуру доходов главы ЧР можно узнать только в полной декларации, которую Кадыров подает в Администрацию Президента России. Для того, чтобы прояснить ситуацию, «Трансперенси Интернешнл» обратится в Управление Президента по вопросам противодействия коррупции с просьбой проверить декларацию Кадырова.