Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с хищением газа и нефти в Дагестане

Генпрокуратура должна принять меры из-за информации о хищении нефти, газа и несанкционированных подключениях к распределительным сетям в Дагестане. Такое поручение президента России Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.

На премьер-министра России Дмитрия Медведева возложили обязанность обеспечить инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей, а также найти бесхозные энергообъекты, чтобы оформить на них право собственности.

Поручение досталось и главе ФАС Игорю Артемьеву, в задачи которого вошли проверка цен на электроэнергию, природный газ, а также тарифов на отопление в республике.

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О проблеме с воровством газа и нефти в Дагестане этим летом говорил премьер-министр Медведев. «На потери при транспортировке часто списывают все, что фактически было просто украдено как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты, включая намеренное банкротство предприятий ЖКХ, энергосбыта», — рассказывал премьер.

Так, например, в 2017 году в группа «Газпром межрегионгаз» направила в правоохранительные органы 15,6 тысяч заявлений о правонарушениях в газоснабжении Северо-Кавказского федерального округа — это 75% всех нарушений в России в этом сегменте.

Напомним, в Дагестане зимой прошли масштабные проверки «состояния законности в республике». С января по март были арестованы высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Махачкалы Муса Мусаев, замначальника республиканской таможни Араз Галимов и глава Дербентского района Магомед Джелилов. В октября 2017 года после отставки прежнего главы республики Рамазана Абдулатипова его место занял бывший руководитель фракции «Единой России» в парламенте Дагестана Владимир Васильев.