«Роскосмос» обвинил в своих проблемах санкции, падение рубля, Украину и Илона Маска

Доля России в мировом экспорте ракетно-космической техники в 2017 году составила 8,5% вместо запланированных 24,5%, говорится в годовом отчете «Роскосмоса».

Там отмечается, что это произошло из-за частных космических компаний, антироссийских санкций, низкого курса рубля и задержек поставок украинскими производителями.

Так, санкции и падение курса рубля помешали оборудовать российские аппараты высококачественной импортной аппаратурой, а в сегменте средств выведения большую конкуренцию создают частные американские фирмы — в том числе компания SpaceX Илона Маска со своим семейством ракет-носителей РН Falcon. Содействие государства, пишет «Роскосмос», позволяет им выходить на мировой рынок «с демпинговыми ценами».

Госкорпорация также отчиталась о пусках космических аппаратов в прошлом году: из запланированных 25 (без учета четырех запусков военного назначения) по факту прошли только 17. В остальных случаях запуски были перенесены на следующий год, причем в трех случаях — из-за задержек поставок или производства украинскими производителями, говорится в отчете.

Доля производства ракетно-космической техники в России от мирового объема составила 7,1% при плане ​7,7%. Корпорация объяснила это сокращением бюджетного финансирования.

В этом году место руководителя госкорпорации занял бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. В конце июля он обращался в Счетную палату с заявлением «о необходимости дополнительной проверки финансово-хозяйственной деятельности РКК «Энергия».

Глава Счетной палаты сообщил, что в 2017 году были выявлено 151 нарушение в работе госкорпорации на общую сумму 785,5 миллиардов рублей. После этого в отношении ряда руководителей структур «Роскосмоса» были возбуждены уголовные дела о хищениях.