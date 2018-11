Marriott сообщил об утечке данных 500 млн гостей

Хакеры похитили данные примерно 500 млн гостей отелей компании Starwood со всего мира, которая принадлежит Marriott International Inc. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Marriott.

В пресс-службе рассказали, что в руках злоумышленников оказались сочетания имени, номера телефона, номера паспорта, адреса электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола не менее 327 млн человек.

В Marriott не исключают, что киберпреступники могли завладеть данными о банковских картах, которые хранятся в зашифрованном виде. Там также отмечают, что доступной оказалась информация Starwood Preferred Guest (SPG), а именно данные об аккаунте, дате рождения, поле, время прибытия и отбытия, резервации и предпочтениях.

Похищенные данные охватывают период бронирования до 10 сентября 2018 года. Впервые об атаке в Marriott узнали 18 сентября, но специалисты не смогли расшифровать сигнал, о том, что это произошла именно хакерская атака, стало понятно только 10 ноября.

Starwood включает такие отели, как W Hotels, St. Regis, Sheraton Hotels & Resorts, Westin Hotels & Resorts, Element Hotels, Aloft Hotels, The Luxury Collection, Tribute Portfolio, Le Méridien Hotels & Resorts, Four Points by Sheraton and Design Hotels.

Напомним, в ноябре стало известно, что личные данные 257 тысяч пользователей соцсети Facebook, в том числе переписка 81 тысячи из них оказались в открытом доступе.

Среди них оказались пользователи из 200 стран: чаще всего страной проживания они указывали Украину (47 тысяч аккаунтов) и Россию (12 тысяч). Взлом предположительно произошел в середине года, и последние оказавшиеся у хакеров личные сообщения датированы концом мая.