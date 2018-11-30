РПЦ попросила Смольный вернуть ей отданное под музей здание Благовещенской церкви Александро-Невской лавры

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил у и.о. губернатора Петербурга Александра Беглова передать РПЦ находящееся на территории Александро-Невской лавры здание Благовещенской церкви. Его обращение опубликовал в фейсбуке депутат городского заксобрания Максим Резник.

Здание церкви сейчас находится в пользовании Музея городской скульптуры. В своем письме митрополит Варсонофий подчеркивает, что здание имеет особое значение в ансамбле Александро-Невской лавры, поскольку там распологается усыпальница, где были похоронены многие члены императорской фамилии и государственные деятели.

Варсонофий также напомнил, что в 2020 году будем отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского (точная дата неизвестна). В письме он предложил и.о. губернатора приурочить передачу здания церкви РПЦ к этой дате.

Благовещенская церковь была построена в Санкт-Петербурге в 1717-1724 годах и стала первым каменным храмом города. В 2013 году Смольный уже обещал передать РПЦ здание Благовещенской церкви — к 300-летию Александро-Невской лавры, однако это не было завершено.

Ранее стало известно, что администрация Петербурга вскоре передаст РПЦ придел св. Екатерины Исаакиевского собора. Вице-губернатор Владимир Кириллов в разговоре с «Фонтанкой» объяснил это тем, что прихожане храма вместе с его настоятелем пожаловались на нехватку помещений для богослужений. «Новая» отмечала, что в прошлом году на церковные службы пришло 37,5 тысяч человек, часть из которых пользовались бесплатной возможностью осмотреть интерьеры собора.