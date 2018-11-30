Минкульт: новое руководство РОСИЗО выписало себе многомиллионные премии в первый же месяц работы

Комиссия Минкульта подтвердила, что глава музейно-выставочного центра РОСИЗО Вера Лагутенкова выписала премии себе и своим помощникам на сумму около 18,5 млн рублей, поэтому министерство готовит «кадровые предложения». Об этом РБК сказал директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

«Ситуация, когда исполняющий обязанности руководителя учреждения росчерком своего же пера получает необоснованно большие премии, служит серьезным основанием для принятия самых жестких, но адекватных сложившейся ситуации мер», — сказал Кононов.

Он уточнил, что себе Лагутенкова выписала 3,5 млн, остальные 15 млн рублей разделили между главой дирекции Государственного центра современного искусства, советником гендиректора РОСИЗО и руководитель дирекции по финансово-экономической деятельности.

«Особый драматизм ситуации заключается в том, что на 6 декабря была назначена защита исполняющей обязанности директора концепции развития РОСИЗО в Минкультуры России. Полагаю, что, исходя из таких действий, из-за потери доверия, ни о какой защите концепции не может быть и речи», — заявил глава департамента.

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Напомним, Лагутенкову назначили и.о. главы РОСИЗО 31 октября, до этого она работала в качестве замдиректора организации. Ранее радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документ, из которого следовало, что Лагутенкова в первый же​ месяц работы в новой должности выписала себе более 3,7 млн рублей в виде премии, а также некоторым другим сотрудникам.

«Вклад указанных сотрудников в работу учреждения привел к значительному привлечению негосударственных средств в объеме 281 617 835,04 руб.», — заявили в РОСИЗО.