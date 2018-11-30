Страны «Большой семерки» потребовали у России освободить арестованных украинских моряков

Главы министерств иностранных дел стран «Большой семерки» выразили крайнюю обеспокоенность действиями России во время инцидента в Керченском проливе и потребовали выдать Украине арестованных моряков и суда. Об этом говорится в их совместном заявлении.

«Мы призываем Россию придерживаться международного права и избегать дальнейшей эскалации конфликта. Мы требуем отпустить арестованные суда и весь их экипаж и воздерживаться от препятствий законному прохождению кораблей через Керченский пролив», — говорится в сообщении.

Главы МИД Канады, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Японии и США напомнили, что их страны не признают аннексии Крыма Россией в 2014 году, а также планируют и в дальнейшем поддерживать суверенитет и территориальную независимость Украины.

Выступая на саммите «Большой двадцатки» глава Евросовета Дональд Туск, комментируя инцидент, заявил, что Евросоюз в декабре намерен продлить антироссийские санкции, которые были введены в 2014 году после аннексии Крыма.

РИА Новости также обнаружило в базе данных евроинститутов упоминания о возможных новых ограничениях в связи с событиями на Азове. Агентство напомнило, что их источник в Брюсселе также говорил о расширении санкций в связи с состоявшимися в ноябре выборами в самопровозглашенных республиках Донбасса.

На столкновение в Керченском проливе 30 ноября отреагировал и Европейский суд по правам человека: он потребовал от России до 3 декабря предоставить информацию о конфликте и состоянии экипажа украинских военных кораблей.

По этому вопросу в ЕСПЧ ранее обращалось министерство юстиции Украины: они настаивали, что моряки являются военнопленными и поэтому к ним должны применяться все гарантии защиты, предусмотренные Женевскими конвенциями.

Накануне сенат США единогласно принял резолюцию с осуждением инцидента в Керченском проливе. «Мы порицаем любые военные действия, предпринятые Россией в одностороннем порядке с целью переписать международные правила», — заявил в разговоре с The Hill сенатор от демократов Крис Мерфи.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

Судна и все 24 члена экипажа были задержаны и арестованы на два месяца, в том числе трое раненных в ходе инцидента. Позднее всех их этапировали из Крыма, и 30 ноября члены московской Общественной наблюдательной комиссии обнаружили их в СИЗО «Лефортово» и больнице СИЗО «Матросская тишина».

Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны» и объявила военное положение на 30 дней в приграничных с Россией областях, в рамках которого запретила въезд в страну мужчинам, которые являются гражданами России, в возрасте от 16 до 60 лет.