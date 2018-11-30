Военные иностранные корабли обязали получать разрешение на проход по Севморпути с 2019 года

Для прохода по Северному морскому пути с 2019 года иностранным военным кораблям придется запрашивать разрешение у России, сообщил Интерфакс со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева.

По его словам, такие изменения необходимы для «ликвидации правового вакуума» при использовании Севморпути. Мизинцев также заявил, что число заключенных договоров в сфере деятельности Военного-морского флота России за последнее время выросло более чем в три раза.

В 2018 году вице-премьер Юрий Борисов сказал, что право перевозить углеводороды по Северному морскому пути могут получить только суда с российским флагом.

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Напомним, Северный морской путь — это кратчайшая дорога из Европейской части России на Дальний Восток. В планы президента России Владимира Путина входит увеличить грузопоток по этому пути до 80 млн тонн к 2025 году.