Путин одобрил федеральный бюджет на 2019-2021 годы

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы. Он был опубликован на официальном портале правовой информации.

На все три года в бюджете запланирован профицит. В 2019 году он составит 1,932 триллиона рублей (19,97 триллионов рублей доходов против 18,04 расходов, 1,8% ВВП).

В следующем 2020-м году профицит ожидает на уровне 1,224 триллиона рублей (20,22 триллиона рублей доходов против 18,99 триллионов расходов, 1,1% ВВП), в 2021 году — 952 миллиардов (20,98 триллионов против 20,03 триллионов, 0,8% ВВП).

В 2019 году на национальную оборону планируется выделить 2,9 триллиона рублей, вместе с расходами на нацбезопасность (2,2 триллиона) это составит 28,7% от общего объема расходов на следующий год. При этом в последующие годы расходы на оборону будут расти: в 2020 году они составят 3,02 триллиона рублей, а в 2021 году —3,16 трилилона.

Как отмечали в заключении на проект бюджета эксперты Института Гайдара и РАНХиГС, секретные и совершенно секретные расходы на 2019 год превысили 3 триллиона рублей — 16,9% всех расходов. Они отмечают, что в 2021 году секретные статьи приблизятся к максимуму 2016 года (21,7%) и составят 21%.

Ранее 30 ноября Путин одобрил поправки в федеральный бюджет 2018 года, которые увеличили его профицит с 0,5% до 2,1% ВВП, он будет равняться 2 триллионам 138 миллиардам рублей. Отмечалось, что поправки были обусловлены ростом нефтегазовых доходов.