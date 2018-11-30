Богатейший бизнесмен России Владимир Лисин возглавил Международную федерацию стрелкового спорта

Российского бизнесмена Владимира Лисина избрали президентом Международной федерации стрелкового спорта (ISSF), говорится в сообщении на сайте Стрелкового союза России.

Выборы проходили на генеральной ассамблее организации в Мюнхене. Конкурентом Лисина был итальянец Лучано Росси, занимавший пост вице-президента ISSF. Действующий президент организации, мексиканец Олегарио Васкес Ранья, на новый срок переизбираться не стал.

Как отмечает ТАСС, он стал пятым россиянином во главе международной спортивной федерации: так, экс-депутат Василий Шестаков является президентом Международной федерации самбо, бизнесмен Алишер Усманов — Международной федерации фехтования, спортсмен Борис Скрынник — Международной федерации хоккея с мячом, а бывший вице-премьер Аркадий Дворкович — Международной шахматной федерации.

Владимир Лисин в 2018 году возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его главными активами являются Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics.

Лисин является мастером спорта по стендовой стрельбе. С 2002 года бизнесмен возглавляет Стрелковый союз России. Он также руководит Европейской конфедерацией стрелкового спорта. В Подмосковье Лисин построил крупнейший в Европе спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора», а также запустил линию по выпуску мишеней на НЛМК.