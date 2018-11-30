СК возбудил уголовное дело по факту пыток во «Владимирском централе»

Фрунзенский межрайонный следственный отдел Следственного управления Cледственного комитета (СК) по Владимирской области возбудил уголовное дело из-за применения насилия к заключенным в тюрьме «Владимирский централ», сообщил Интерфаксу глава организации «Центр помощи иностранным гражданам» Роман Кайфаджян.

В официальном ответе правозащитнику сказано, что уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Кайфаджян сообщил Интерфаксу, что 20 августа к нему обратились друзья и родственники осужденных, отбывающих наказания во «Владимирском централе». Они сообщили, что заключенные вторую неделю находятся на голодовке, выступая против пыток по отношению к ним сотрудниками учреждения.

«Мною были отправлены обращения в различные ведомства. И на днях мне пришло официальное письмо из следственного отдела, в котором говорилось, что по данному факту возбуждено уголовное дело», — рассказал правозащитник агентству.

В ответе регионального СК также сказано о том, что в настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, в частности, проводятся допросы заключенных, которые указаны в обращении Кайфаджяна. Правозащитник в разговоре с Интерфаксом отметил, что в документе фигурируют 38 фамилий осужденных.

Напомним, в августе некоторые заключенные «Владимирского централа» объявили голодовку. В октябре трое бывших заключенных этой тюрьмы рассказали телеканалу «Дождь» о пытках и избиениях, которые устраивали сотрудники колонии. В частности бывшие осужденные —Вячеслав Калашников, Артур Акопян (отсидел 15 лет по статье 228 УК), Дашкын Агаев (отсидел пять лет по статье 162 УК) — утверждали, что в первый день, когда они попадали в тюрьму, их избивали сотрудники колонии в масках.