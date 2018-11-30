Защита украинских моряков подала первые апелляционные жалобы на их арест

Крымские адвокаты, представляющие интересы украинских военных, задержанных российскими пограничниками у берегов Крыма и арестованных Киевским районным судом Симферополя, подали первые апелляционные жалобы на арест. Жалобы поданы на арест тех военных, мера пресечения которым была избрана 25 ноября.

Защита выступала против решения суда, отправившего украинских военных на два месяца под арест, указывая, что у задержанных нет возможности покинуть территорию полуострова без документов, которые у них были изъяты, а также каким-то образом повлиять на свидетелей. Кроме того, адвокат Айдер Азаматов, защищающий Юрия Будзило, указывал на неподсудность дела гражданскому суду, поскольку всех задержанных следует считать военнопленными.

«Будзыло Ю.А. является действующим военнослужащим ВМС (Военно-морских сил – ред.) Украины, и к нему необходимо применить нормы международного права, в том числе нормы Женевской конвенции от 12.08.1949г. так как он является военнопленным, а не нормы национального права, в виде применения норм УК РФ и УПК РФ, как это сделал Киевский районный суд г.Симферополя Республики Крым в Постановлении от 27.11.2018г.», — написал защитник.

Всем арестованным украинским военным вменяют незаконное нарушение границы России. Из Крыма их этапировали в московские СИЗО, в том числе трех пострадавших при обстреле и задержании российскими пограничниками. Раненые находятся в больнице «Матросской тишины».

Напомним, все 24 украинца, которых задержали российские пограничники во время инцидента у берегов Крыма, находятся под арестом до 25 января 2019 года.

25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров. 30 ноября Государственная погранслужба Украины запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.