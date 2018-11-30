В Екатеринбурге школьникам предложили расстрелять портреты «врага русского народа»

В Екатеринбурге школьникам на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки предложили расстрелять портреты американского военнослужащего Роберта Скейлза, сообщает издание 66.ru. На портретах было написано имя военного с примечанием «враг русского народа».

По словам организатора соревнований, председателя фонда «Содействие беспризорным», Ашурбека Манасова, таким образом он и его соратники хотели воспитать в школьниках патриотические чувства. «Мы хотим, чтобы дети знали, что у России есть не только друзья, но и очень много врагов. И надо быть готовым защитить свою родину», — сказал он.

Мать одного из школьников Мария Ямина заявила, что она не понимает, зачем ее сыну стрелять по портрету человека. Она отметила, что ее сын очень переживал из-за трагедии в Керчи, «а теперь его самого учат стрелять».

Манасов, как сообщает 66.ru, на это ответил, что школьники должны вырасти защитниками отечества.

В департаменте образования Екатеринбурга журналистам заявили, что не сотрудничают с фондом «Содействие беспризорным» и не являются организаторами соревнований по стрельбе.

Военнослужащий Роберт Скейлз известен тем, что в комментарии для «Fox News» заявил, что «единственный способ, которым американцы могут помочь Украине в вооруженном конфликте на Донбассе — это убивать россиян».

В сентябре этого года в Екатеринбурге уже проходили подобные «патриотические» мероприятия для школьников. Тогда бойцы Росгвардии совместно с организацией «Казачий дозор» разыграли перед школьниками захват заложников, который посвятили трагедии в Беслане. В качестве заложников выступили сами школьники. Родственники погибших в бесланском теракте попросили силовиков больше таких инсценировок не проводить.