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Международный союз биатлонистов заподозрил четырех российских спортсменов в употреблении допинга

Спорт

 

Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дела в отношении российских спортсменов Евгения Устюгова, Александра Печенкина, Александра Чернышова и Светланы Слепцовой. Об этом сообщается на сайте организации. 

В IBU отмечают, что подобное решение было принято после анализа допинговых проб спортсменов, взятых между 2012 и 2015 годами. Результаты подтверждены доказательствами, которые были раскрыты в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. 

IBU сообщает, что Печенкин единственный из четырех биатлонистов в настоящее время является действующим спортсменом, его временно отстранили от выступлений на соревнованиях. Устюгов, Чернышова и Слепцова уже завершили карьеру.

Напомним, доклад Макларена, в котором говорилось о массовом употреблении допинга российскими спортсменами, был опубликован в декабре 2016 года. После этого комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), в частности, лишила российскую сборную, выступавшую на Олимпиаде-2014 года в Сочи, трех золотых медалей и четырех серебряных медалей. 

Теги:
биатлон, допинг, em
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