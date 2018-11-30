Правительство внесло в Госдуму законопроект о разрешенных подарках для госслужащих

Российское правительство внесло в Госдуму законопроекты о совершенствовании законодательства в области противодействия коррупции. Документы опубликовали на сайте верхней палаты парламента.

В законопроектах говорится, в частности, об изменениях законодательства, связанных с допустимыми подарками госслужащим. В правительстве предложили изложить в новой редакции норму о разрешенной стоимости подарка. Перечень допустимых подарков предложили изложить в законе «О противодействии коррупции».

В случае вступления изменений в силу госслужащие смогут принимать подарки в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями. Планируется, что служащим можно будет дарить полиграфическую продукцию с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также цветы. В список допустимых предлагается включить ценные подарки, врученные в качестве поощрения от госорганов или организаций.

Другие подарки «подлежат сдаче и признаются федеральной собственностью, собственностью организаций», пояснили в правительстве. При этом госслужащие смогут не сдавать подарки, входящие в список разрешенных, и уведомлять об их получении не потребуется.

В настоящее время действует законодательная норма, согласно которой госслужащие могут принимать подарки, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей.

О подготовке правительством законопроекта с перечнем допустимых для госслужащих подарков стало известно в октябре.