Умер 41-ый президент США Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший с супругой Барбарой. Фото: Zuma\TASS

41-й президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни, сообщают «Би-би-си» и Washington Post со ссылкой на представителя семьи.

Он скончался вечером 30 ноября. Как отмечает телеканал Sky News, Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и последние шесть лет передвигался на коляске. Последние годы его также неоднократно госпитализировали: в последний раз с заражением крови в апреле этого года — сразу после смерти жены.

Джордж Герберт Уокер Буш был президентом США в 1989—1993 годах. Его старший сын, Джордж Буш-младший, был 43-м президентом США (в 2001-2009 годах), а другой сын, Джеб Буш, занимал пост губернатора Флориды. Его жена Барбара Пирс умерла ранее в 2018 году.