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Трамп ввел режим ЧС на Аляске после масштабного землетрясения

Общество

 

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Аляска после землетрясения магнитудой 7, сообщило издание The Hill со ссылкой на Белый дом.

Землетрясение произошло утром 30 ноября — в 8:30 по местному времени (20:30 мск). Эпицентр был в 12 км к северу от крупнейшего города штата Анкориджа. В результате были сильно разрушены дороги и некоторые здания, информации о пострадавших нет. Губернатор штата Билл Уокер после инцидента также объявил режим ЧС в штате.

После землетрясения сейсмологи зафиксировали еще около 40 афтершоков в течение трех часов после подземного толчка. Центр по землетрясениям штата Аляска уточнил в твиттере, что магнитуда четырех из них превышала 4,0, а у еще трех — составляла более 5,0.

Теги:
землетрясение, трамп , сша, va
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