Трамп ввел режим ЧС на Аляске после масштабного землетрясения

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Аляска после землетрясения магнитудой 7, сообщило издание The Hill со ссылкой на Белый дом.

Землетрясение произошло утром 30 ноября — в 8:30 по местному времени (20:30 мск). Эпицентр был в 12 км к северу от крупнейшего города штата Анкориджа. В результате были сильно разрушены дороги и некоторые здания, информации о пострадавших нет. Губернатор штата Билл Уокер после инцидента также объявил режим ЧС в штате.

About a mile from my house on Vine rd between KGB and Parks. #Alaskaearthquake #earthquake #alaska pic.twitter.com/5HnpXKGZUw — David Ruffini (@SvrTroposphere) November 30, 2018

7.2 earthquake here in Anchorage, Alaska. This is a video my dad took from the Minnesota exit ramp from international. 😰😰 pic.twitter.com/1yOGj3yz9q — sarah m (@sarahh_mars) November 30, 2018

После землетрясения сейсмологи зафиксировали еще около 40 афтершоков в течение трех часов после подземного толчка. Центр по землетрясениям штата Аляска уточнил в твиттере, что магнитуда четырех из них превышала 4,0, а у еще трех — составляла более 5,0.