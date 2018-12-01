В конкурсе новых названий для российских аэропортов завершилось голосование. В Москве лидируют Пушкин, Ломоносов и Королев

Завершилось финальное голосование в конкурсе «Великие имена России» по присвоению имен выдающихся россиян 47 аэропортам, говорится на сайте организаторов.

Всего в голосовании приняли участие 5 миллионов человек, причем наибольшая активность пришлась на последние сутки, пишет ТАСС. Теперь победителей конкурса официально объявят в эфире телеканала «Россия-1» в 19:00 4 ноября.

Лидером при выборе имени для московского Шереметьево стал поэт Александр Пушкин, для Домодедово — ученый Михаил Ломоносов, а для Внуково — инженер-конструктор Сергей Королев. В голосовании для петербургского Пулково император Петр Первый обходит Александра Невского, а в Нижнем Новгороде побеждает летчик Валерий Чкалов.

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В голосовании в Омске лидирует ученый-инженер Дмитрий Карбышев. Лидер первого этапа голосования в соцсетях, музыкант группы «Гражданская оборона» Егор Летов, в шорт-лист конкурса не попал.

После отказа организаторов конкурса включить его в шорт-лист голосования активисты вывешивали баннеры в поддержку Летова на Юбилейном мосту Омска и по пути в московский Шереметьево, российский энтомолог дал его имя новому виду жуков-пилоусов, а сервис по бронированию билетов Aviasales на своем сайте переименовал аэропорт Омск-Центральный в его честь.

Владелец частного аэропорта на севере города также пообещал переименовать его в честь музыканта, а также открыть поблизости небольшой мемориальный музей.