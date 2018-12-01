Песков раскрыл содержание писем юриста Трампа о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве

Пресс-секретарь российского президента показал журналистам два письма от Майкла Коэна, экс-юриста президента США Дональда Трампа, о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве, сообщает агентство Bloomberg.

Оба письма пришли Пескову в январе 2016 года на его официальную почту, указанную на сайте Кремля. Песков сказал, что сотрудники администрации президента не писали ему в ответ, а вместо этого связывались по телефону.

«Мы сказали ему (Майклу Коэну — прим.), что президентская администрация не занимается строительством домов, и если они (The Trump Organization — прим.) хотят инвестировать в российскую экономику, то пускай приезжают на Петербургский экономический форум», — заявил Песков журналистам.

В одном из писем, предоставленных Песковым, Коэн писал, что в последние месяцы работает с российской компаний над проектом строительства Trump Tower в Москве. «Я прошу вашей помощи. Я хочу, чтобы кто-нибудь — в идеале вы сам — связался со мной, чтобы мы могли обсудить все детали, а также назначить встречи с нужными людьми».

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О том, что Трамп во время предвыборной кампании вел переговоры о строительстве в Москве Trump Tower, в прошлом году писала газета The Washington Post. Она утверждала, что проект не был реализован, поскольку не удалось найти под него землю и получить необходимые разрешения.

Выступая перед Конгрессом на слушаниях по делу о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы, Коэн утверждал, что они прекратились в январе 2016 года (т.е. до начала президентских праймериз), когда ему якобы не ответил на e-mail представитель администрации президента.

Накануне он сообщил в суде, что тогда предоставил ложные показания. Оказалось, что обсуждение строительства прекратилось в июне, когда Трамп стал единственным кандидатом от республиканцев на должность президента.

Агент по недвижимости Фелик Сэйтер, инициатор строительства небоскреба в Москве, также ранее рассказал изданию BuzzFeed, что во время обсуждения проекта планировалось подарить самый престижный пентхаус в здании российскому президенту Владимиру Путину. Знал ли об инициативе сам Трамп, неизвестно. По словам Дмитрия Пескова, в администрацию президента подобные предложения не поступали.